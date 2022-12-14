В четырёх муниципалитетах Белгородской области школьников переводят на дистант

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об увеличении заболеваемости ОРВИ в некоторых районах и округах, из-за чего власти приняли решение перевести школы на дистанционное обучение. Учиться из дома дети начнут уже с завтрашнего дня, с 15 декабря.
Эпидемиологическая ситуация в целом по региону стабильная, но в отдельных районах и округах есть проблемы с заболеваемостью ОРВИ. Поэтому в Старооскольском и Губкинском горокругах, Новооскольском и Чернянском районах с завтрашнего дня школы переводим на дистант.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона отметил, что колледжи, вузы и детские сады пока продолжают работать в прежнем режиме, но в случае увеличения заболеваемости власти примут необходимые меры.
Напомним, что 14 декабря жители Старооскольского горокруга начали получать сообщения об уходе детей на дистанционное обучение с 15 декабря. Ещё днём такого постановления в местном управлении образования не было, однако теперь эту информацию подтвердил губернатор.
На сегодняшний день дистанционное обучение действует в 15 муниципалитетах региона.