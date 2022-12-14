В четырёх муниципалитетах Белгородской области школьников переводят на дистант

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об увеличении заболеваемости ОРВИ в некоторых районах и округах, из-за чего власти приняли решение перевести школы на дистанционное обучение. Учиться из дома дети начнут уже с завтрашнего дня, с 15 декабря.