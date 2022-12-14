В Белгородской области открыли молодёжный экспериментальный «Завод»

В Валуйках Белгородской области открыли молодёжное экспериментальное пространство «Завод». Здесь подростки будут работать с психологами, участвовать в тренингах, а также смогут проводить свободное время с пользой: заниматься творчеством, узнавать о здоровом образе жизни.
Центр социализации построен за счёт средств регионального и федерального бюджетов. В здании есть световое, звуковое, компьютерное оборудование, дизайнерская мебель, сценический подиум и мобильный класс.
Всего в стране насчитывается пять таких молодёжных пространств. Их запустили в рамках стратегической программы «Подростки России».
В открытии валуйского «Завода» участвовала уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Она приехала в регион накануне с рабочим визитом.