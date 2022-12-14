В Белгородской области открыли молодёжный экспериментальный «Завод»

В Валуйках Белгородской области открыли молодёжное экспериментальное пространство «Завод». Здесь подростки будут работать с психологами, участвовать в тренингах, а также смогут проводить свободное время с пользой: заниматься творчеством, узнавать о здоровом образе жизни.