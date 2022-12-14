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В Белгородской области найдут водителя, который протащил собаку по асфальту

Сегодня, 20:20
Фото: «Oskol Stelit | Старый Оскол»
Пострадавшая собака.
Начальник УМВД по Белгородской области уже получил такое поручение, сообщил глава региона.

В вечернем прямом эфире белгородка попросила губернатора области Вячеслава Гладкова обратить внимание на случившееся 13 декабря в Старом Осколе. В тот день водитель привязал собаку к ВАЗ-2106 и протащил её по асфальту. Очевидцы покормили пострадавшее животное и приютили. 

Глава региона сообщил, что водителя постараются найти в кратчайшие сроки.

Позвонил начальнику УМВД по Белгородской области и попросил максимально быстро найти этого нехорошего человека. Сказал бы хуже, но не буду в прямом эфире.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту
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#Александра Склярова#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Жестокое обращение с животными
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