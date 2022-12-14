В Белгородской области найдут водителя, который протащил собаку по асфальту

В вечернем прямом эфире белгородка попросила губернатора области Вячеслава Гладкова обратить внимание на случившееся 13 декабря в Старом Осколе. В тот день водитель привязал собаку к ВАЗ-2106 и протащил её по асфальту. Очевидцы покормили пострадавшее животное и приютили.