В Белгородском районе не ремонтируют выбитые при обстреле окна

В прямом эфире главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву поступил вопрос от жительницы села Устинка. Недавно в их дом попал снаряд и выбил окно в спальне. Женщина отметила, что по этой проблеме уже обращались, окно должны были отремонтировать, но до сих пор нет никаких результатов.
Глава района ответил, что в ближайшие дни окно должны поменять.
Мне сообщили, что отремонтировать окна вовремя не смогли из-за обстрелов села. Но пообещали, что завтра или послезавтра эту проблему решат.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что село Устинка периодически обстреливают со стороны Украины. 23 ноября стало известно о возможной эвакуации жителей из села Устинка в пункты временного размещения. Информацию о переселении власти одобрили: всех желающих переселяют в ФОК «Звёздный» в Бессоновке.