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В Белгородском районе не ремонтируют выбитые при обстреле окна

Сегодня, 17:19
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Выбитое окно.
Окна выбило в одном из домов села Устинка, сообщила главе района белгородка.
Сюжет
Обстрел

В прямом эфире главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву поступил вопрос от жительницы села Устинка. Недавно в их дом попал снаряд и выбил окно в спальне. Женщина отметила, что по этой проблеме уже обращались, окно должны были отремонтировать, но до сих пор нет никаких результатов.

Глава района ответил, что в ближайшие дни окно должны поменять.

Мне сообщили, что отремонтировать окна вовремя не смогли из-за обстрелов села. Но пообещали, что завтра или послезавтра эту проблему решат.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что село Устинка периодически обстреливают со стороны Украины. 23 ноября стало известно о возможной эвакуации жителей из села Устинка в пункты временного размещения. Информацию о переселении власти одобрили: всех желающих переселяют в ФОК «Звёздный» в Бессоновке.

Белгородцы требуют закончить ремонт пострадавших ещё в сентябре при обстреле домов
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Ремонт
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