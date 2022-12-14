В Белгородском районе не ремонтируют выбитые при обстреле окна

В прямом эфире главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву поступил вопрос от жительницы села Устинка. Недавно в их дом попал снаряд и выбил окно в спальне. Женщина отметила, что по этой проблеме уже обращались, окно должны были отремонтировать, но до сих пор нет никаких результатов.