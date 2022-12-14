В Белгороде за год благоустроили 11 дворовых территорий

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об окончании благоустройства 11 дворовых территорий. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в дворах города улучшили асфальтовое покрытие и пешеходные дорожки, а также установили новое детское игровое оборудование.
Я надеюсь, что дети с удовольствием выходят в свои дворы, играют несмотря на то, что не самая комфортная погода, но дышат свежим воздухом, и взрослые получают удовольствие от обновления своих придомовых территорий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в августе этого года глава региона раскритиковал медленное благоустройство дворов в Алексеевском горокруге. На тот момент работы были завершены всего на 36%.