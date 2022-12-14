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В Белгороде за год благоустроили 11 дворовых территорий

Сегодня, 04:06
Фото: Bel.ru
Снеговик на детской площадке.
Обновлением дворов занимались в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об окончании благоустройства 11 дворовых территорий. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в дворах города улучшили асфальтовое покрытие и пешеходные дорожки, а также установили новое детское игровое оборудование.

Я надеюсь, что дети с удовольствием выходят в свои дворы, играют несмотря на то, что не самая комфортная погода, но дышат свежим воздухом, и взрослые получают удовольствие от обновления своих придомовых территорий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в августе этого года глава региона раскритиковал медленное благоустройство дворов в Алексеевском горокруге. На тот момент работы были завершены всего на 36%

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#Город#Благоустройство#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дворы#Благоустройство двора#Александра Склярова
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