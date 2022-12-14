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В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
Речь о монтаже ледового катка на Соборной площади и ремонте дворов за бюджетные средства. Фигурантов дела в УМВД не назвали, сообщает «Фонарь».

В Белгороде полиция возбудила уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка на Соборной площади и ремонт дворов. Имена фигурантов дела не называются.

В администрации не сообщили, какие замечания были у контрольно-счётной палаты. Журналисты пытались выяснить, какого рода нарушения были зафиксированы, сколько денег потрачено, а также ведётся ли расследование.

Дело в том, что полиция взяла с чиновников обязательства о неразглашении данных. Редакция направила запрос в УМВД.

Напомним, ранее КСП провела проверку трат за период 2020–2021 гг. По итогам установили нецелевое использование средств.

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Ксп#Траты#Каток#Соборная площадь#Уголовное дело#Мвд
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