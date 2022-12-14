В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка

В Белгороде полиция возбудила уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка на Соборной площади и ремонт дворов. Имена фигурантов дела не называются.
В администрации не сообщили, какие замечания были у контрольно-счётной палаты. Журналисты пытались выяснить, какого рода нарушения были зафиксированы, сколько денег потрачено, а также ведётся ли расследование.
Дело в том, что полиция взяла с чиновников обязательства о неразглашении данных. Редакция направила запрос в УМВД.
Напомним, ранее КСП провела проверку трат за период 2020–2021 гг. По итогам установили нецелевое использование средств.