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В Белгороде тестируют новогоднюю иллюминацию

Сегодня, 19:55
Фото: Соцсети врио мэра Белгорода Валентина Демидова
О времени тестирования в своих соцсетях сообщил врио мэра Валентин Демидов.

В своём Telegram-канале исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил о начале тестирования праздничной иллюминации. В тестовом режиме украшения зажгут уже этим вечером и днём 15 декабря.

В этом году на улицах города появятся прошлогодние украшения, которые будут частично изменены архитекторами. 

Я напомню, в этот раз мы решили не закупать дополнительные элементы для оформления Белгорода. Но стараемся внести новизну за счёт композиционных решений, которые разработали наши архитекторы.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

В этом году ёлку на Соборной площади города Дед Мороз откроет уже в эту субботу, 17 декабря.

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#Александра Склярова#Город#Новый год#Белгород#Валентин Демидов#Иллюминация
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