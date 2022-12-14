В Белгороде тестируют новогоднюю иллюминацию

В своём Telegram-канале исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил о начале тестирования праздничной иллюминации. В тестовом режиме украшения зажгут уже этим вечером и днём 15 декабря.
В этом году на улицах города появятся прошлогодние украшения, которые будут частично изменены архитекторами.
Я напомню, в этот раз мы решили не закупать дополнительные элементы для оформления Белгорода. Но стараемся внести новизну за счёт композиционных решений, которые разработали наши архитекторы.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
В этом году ёлку на Соборной площади города Дед Мороз откроет уже в эту субботу, 17 декабря.