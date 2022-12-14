Стали известны детали аварии с военным тягачом и ехавшим до Белгорода автобусом

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили подробности утренней аварии с участием МАЗа и пассажирского автобуса. Происшествие случилось в 05:10 в Ольховатском районе. Столкнулись пассажирский автобус и МАЗ.
По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса не учёл погодные условия. В итоге транспорт въехал в стоявший на проезжей части МАЗ. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, что в аварии пострадали восемь человек. Сообщалось, что тяжелораненых среди них нет. Нуждающихся в медпомощи госпитализировали.
По информации ТАСС, столкнулись следовавший из Луганска в Белгород пассажирский автобус и военный МАЗ.