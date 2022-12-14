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Стали известны детали аварии с военным тягачом и ехавшим до Белгорода автобусом

Сегодня, 07:27
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
ДТП случилось рано утром 14 декабря. Как сообщили в воронежском МВД, водитель автобуса не учёл погодные условия и въехал в стоявший на проезжей части военный МАЗ. Пострадали восемь человек.
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ДТП

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили подробности утренней аварии с участием МАЗа и пассажирского автобуса. Происшествие случилось в 05:10 в Ольховатском районе. Столкнулись пассажирский автобус и МАЗ.

По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса не учёл погодные условия. В итоге транспорт въехал в стоявший на проезжей части МАЗ. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в аварии пострадали восемь человек. Сообщалось, что тяжелораненых среди них нет. Нуждающихся в медпомощи госпитализировали.

По информации ТАСС, столкнулись следовавший из Луганска в Белгород пассажирский автобус и военный МАЗ.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Восемь человек пострадали в ДТП с военным тягачом и автобусом Луганск — Белгород
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#Происшествия#Воронежская область#ДТП#Тягач#Маз#Военный#Автобус#Белгород#Луганск#Пострадавшие#Инна Рогова
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Восемь человек пострадали в ДТП с военным тягачом и автобусом Луганск — Белгород
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