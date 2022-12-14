Стали известны адреса ёлочных базаров в Белгородской области

По традиции перед Новым годом для желающих разместить в доме живое хвойное дерево открываются ёлочные базары. На таких торговых площадках белгородцы могут приобрести как ёлки, так и сосны.
Губернатор Вячеслав Гладков поделился карточками с указанием адресов ёлочных базаров на всей территории региона. Так, уже 15 декабря жители Алексеевского, Новооскольского и Яковлевского горокругов, Белгородского, Корочанского и Чернянского районов смогут приобрести хвойное дерево.
С 17 декабря ёлочные базары заработают в Белгороде, Старом Осколе, в Красногвардейском и Вейделевском районах. В остальных муниципалитетах продажа начнётся позже.
Ранее власти подготовили для жителей региона интерактивную карту с адресами расположения ёлочных базаров. Работать они будут до конца декабря.