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Стали известны адреса ёлочных базаров в Белгородской области

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI

Гладков опубликовал адреса ёлочных базаров в Белгородской области

Первыми начнут продажу Алексеевский, Новооскольский и Яковлевский горокруга, а также Белгородский, Корочанский и Чернянский районы. 17 декабря присоединятся Белгород, Старооскольский горокруг, Вейделевский и Красногвардейский районы. Карточки с адресами опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

По традиции перед Новым годом для желающих разместить в доме живое хвойное дерево открываются ёлочные базары. На таких торговых площадках белгородцы могут приобрести как ёлки, так и сосны.

Губернатор Вячеслав Гладков поделился карточками с указанием адресов ёлочных базаров на всей территории региона. Так, уже 15 декабря жители Алексеевского, Новооскольского и Яковлевского горокругов, Белгородского, Корочанского и Чернянского районов смогут приобрести хвойное дерево.

С 17 декабря ёлочные базары заработают в Белгороде, Старом Осколе, в Красногвардейском и Вейделевском районах. В остальных муниципалитетах продажа начнётся позже.

Ранее власти подготовили для жителей региона интерактивную карту с адресами расположения ёлочных базаров. Работать они будут до конца декабря.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Ёлочные базары Белгорода отметили на специальной интерактивной карте
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