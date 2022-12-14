Сергей Потапов: Погодные условия не поддаются никакому анализу

По словам Потапова, на сегодняшний день погодные условия на территории Белгородской области не поддаются никакому анализу. Холодный циклон «выдавливает» с территории региона тёплый, потом наоборот. Именно на стыке циклонов происходят такие катаклизмы, которые белгородцы наблюдали в ночь с 13 на 14 декабря.
Всё началось с дождя, потом плавно перешло в снег. Порывы ветра до 21 м/с. Это уже становится нормой, и явление не вызывает большого напряжения. Хотя ещё несколько лет назад при получении подобного прогноза мы напрягались. Сейчас к этому начали уже привыкать.
Сергей Потапов
Напомним, всего за ночь в уборке дорог и улиц от снега в Белгороде участвовали 95 единиц техники и 237 рабочих.