Сергей Потапов: Погодные условия не поддаются никакому анализу

По словам Потапова, на сегодняшний день погодные условия на территории Белгородской области не поддаются никакому анализу. Холодный циклон «выдавливает» с территории региона тёплый, потом наоборот. Именно на стыке циклонов происходят такие катаклизмы, которые белгородцы наблюдали в ночь с 13 на 14 декабря.