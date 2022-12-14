РЭО вложит до 90% средств в строительство завода по переработке ТКО под Оренбургом

Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Инициатива также соответствует планам по развитию в регионе экономики замкнутого цикла. Губернатор оценил потребность области в таком объекте как высокую, потому что в Оренбуржье сортируется до 60% отходов, однако переработка пока не налажена.