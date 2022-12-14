РЭО вложит до 90% средств в строительство завода по переработке ТКО под Оренбургом

По словам Буцаева, в течение двух лет под Оренбургом появится новый мусороперерабатывающий комплекс. Предприятие позволит почти на 100% обеспечить выполнение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 2030 года. Глава РЭО заявил, что компания готова вложить в строительство объекта до 90% необходимых инвестиций, передает tass.ru.
Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Инициатива также соответствует планам по развитию в регионе экономики замкнутого цикла. Губернатор оценил потребность области в таком объекте как высокую, потому что в Оренбуржье сортируется до 60% отходов, однако переработка пока не налажена.
Ранее РЭО заключил с властями Оренбургской области соглашение о присоединении региона к пилотному проекту по экомониторингу. Региональное минприроды будет передавать в компанию данные экопостов по пяти загрязняющим веществам в атмосфере. Так будет проще контролировать качество воздуха в регионе и обеспечить доступность данных для жителей.