Пьяный белгородец ударил полицейского и отправился на год в колонию

В Прохоровке задержали мужчину в алкогольном опьянении за административное правонарушение. Когда дебошира помещали в изолятор, полицейский попросил его сдать все имеющиеся при нём вещи. Задержанному это не понравилось, поэтому он отказался, а потом и вовсе решил ударить в лицо сотрудника правоохранительных органов.
Жителя Прохоровки признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и назначили наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с этим суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.