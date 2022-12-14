Пьяный белгородец ударил полицейского и отправился на год в колонию

В Прохоровке задержали мужчину в алкогольном опьянении за административное правонарушение. Когда дебошира помещали в изолятор, полицейский попросил его сдать все имеющиеся при нём вещи. Задержанному это не понравилось, поэтому он отказался, а потом и вовсе решил ударить в лицо сотрудника правоохранительных органов.