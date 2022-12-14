Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяный белгородец ударил полицейского и отправился на год в колонию

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
Мужчина ударил правоохранителя по лицу после просьбы сдать личные вещи. Дебошира приговорили к одному году лишения свободы и компенсации морального вреда, сообщает Прохоровский районный суд.

В Прохоровке задержали мужчину в алкогольном опьянении за административное правонарушение. Когда дебошира помещали в изолятор, полицейский попросил его сдать все имеющиеся при нём вещи. Задержанному это не понравилось, поэтому он отказался, а потом и вовсе решил ударить в лицо сотрудника правоохранительных органов.

Жителя Прохоровки признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и назначили наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с этим суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.

Дурная привычка: пьяный иностранец пытался подкупить белгородского полицейского
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики задержали подозреваемого в передаче информации украинцам полицейскогоПытавшегося украсть у пенсионерки 1 млн рублей полицейского нашли по чеку от ломаНетрезвый мужчина пробрался в чужое авто, дождался полицейских и покорно им сдался
#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Прохоровка#Полицейский#Удар#Колония#Пьяный
Подпишитесь
В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон
Сегодня, 10:00
Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту
Сегодня, 07:08
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Вчера, 12:12
Каким будет новый мемориальный комплекс в честь воинов-афганцев в Белгороде
Сегодня, 08:22
В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
Сегодня, 08:50
В некоторых районах Белгородской области могут запретить продавать алкоголь с 16:00
Сегодня, 07:50