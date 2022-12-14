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Песков прокомментировал возможность новогоднего перемирия РФ и Украины

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента заявил, что от соседнего государства таких предложений не поступало. Соответствующей темы на повестке дня нет, пишут «Новые известия».

Дмитрию Пескову задали вопрос: рассматривают ли российские власти новогоднее или рождественское перемирие с Украиной и примут ли предложение, если таковое поступит? Пресс-секретарь президента РФ ответил, что такое предложение со стороны Киева не поступало и соответствующей темы на повестке дня нет.

Издание пишет, что в середине ноября со стороны Киева поступило предложение провести переговоры публично. До этого на саммите украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не пойдёт на те переговоры, которые предложила Россия.

По этому поводу Дмитрий Песков сказал, что такие заявления Зеленского говорят о нежелании идти на диалог. Также он заявил, что мнение украинской стороны о том, какими должны быть переговоры, постоянно меняется.

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#София Чугай#Политика#Операция на Украине#Дмитрий Песков#Перемирие#Новогодние праздники
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