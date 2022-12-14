Песков прокомментировал возможность новогоднего перемирия РФ и Украины

Дмитрию Пескову задали вопрос: рассматривают ли российские власти новогоднее или рождественское перемирие с Украиной и примут ли предложение, если таковое поступит? Пресс-секретарь президента РФ ответил, что такое предложение со стороны Киева не поступало и соответствующей темы на повестке дня нет.