Песков прокомментировал возможность новогоднего перемирия РФ и Украины

Дмитрию Пескову задали вопрос: рассматривают ли российские власти новогоднее или рождественское перемирие с Украиной и примут ли предложение, если таковое поступит? Пресс-секретарь президента РФ ответил, что такое предложение со стороны Киева не поступало и соответствующей темы на повестке дня нет.
Издание пишет, что в середине ноября со стороны Киева поступило предложение провести переговоры публично. До этого на саммите украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не пойдёт на те переговоры, которые предложила Россия.
По этому поводу Дмитрий Песков сказал, что такие заявления Зеленского говорят о нежелании идти на диалог. Также он заявил, что мнение украинской стороны о том, какими должны быть переговоры, постоянно меняется.