Патрушев связал рекордный урожай зерна в РФ с рывком технологий

Урожай зерновых этого года можно считать самым большим в истории России. Также больше собрано сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов. Вырастут объемы производства мяса и молока. Президент поставил задачу наращивать сельхозпроизводство по 3% в год, но в этом году, по предварительным подсчетам, рост составит 3,5%. Об этом пишут «Известия».