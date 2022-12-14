Патрушев связал рекордный урожай зерна в РФ с рывком технологий

Урожай зерновых этого года можно считать самым большим в истории России. Также больше собрано сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов. Вырастут объемы производства мяса и молока. Президент поставил задачу наращивать сельхозпроизводство по 3% в год, но в этом году, по предварительным подсчетам, рост составит 3,5%. Об этом пишут «Известия».
За неполные пять лет российские аграрии стали вносить в полтора раза больше минеральных удобрений, на 11% увеличилась площадь обработки угодий средствами защиты. Технику фермеры теперь используют самую современную: энергообеспеченность АПК выросла на 5,8 миллиона лошадиных сил. Вдобавок ко всему в оборот постепенно вводят новые земли. Только за счет мелиорации в следующем году сельхозпроизводство запустят на площадях в 170 тысяч га.
Координатор проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота отмечает, что государство ежегодно поддерживало политику доступности удобрений и многие фермеры получили возможность закупать их по приемлемым ценам.
Сирота добавил, что государство сохранило выдачу льготных кредитов до 5% годовых, удержав ставки для фермерских хозяйств. Ни одну федеральную программу не закрыли. В частности, на молочные фермы продлили капексы: при строительстве фермы государство возвращает до 50% ее стоимости, напомнил он.
Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов признал, что год был тяжелым как для российской экономики в целом, так и для агропромышленного комплекса в частности, но, благодаря гибкой политике государства по поддержке отрасли, АПК удалось перевыполнить план по наращиванию сельхозпроизводства.
Анатолий Тихонов подчеркнул, что стране и до этого удавалось перевыполнять показатели Доктрины продовольственной безопасности РФ, а сейчас она стала воистину мировой житницей. Теперь Россия фактически кормит всю планету. При этом цены на продовольствие остаются доступными для населения.
По оценкам Минсельхоза, ориентир на 2023 год – около 125-127 миллионов тонн зерна, что более чем достаточно для внутреннего потребления. Даже при самых пессимистических прогнозах АПК России выращивает не менее 100 миллионов тонн, утверждает Анатолий Тихонов. Теперь остается заняться экспортом: искать каналы поставок, не допускать блокировки портов, закупать зерновозы.