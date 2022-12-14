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Один этаж в аэропорту Белгорода отремонтируют за 1,2 млн рублей

Сегодня, 13:59
Фото: официальный сайт аэропорта в Белгороде
Подрядчик должен провести модернизацию служебных помещений. Исполнителя определят 10 января 2023 года, следует из данных сайта госзакупок.

В белгородском аэропорту модернизируют служебные помещения на одном этаже за 1,2 млн рублей. Подрядчика определят 10 января. Заявки подаются до 28 декабря.

Закупка проводится только для субъектов МСП или самозанятых. Согласно техническому заданию, подрядчик должен установить противопожарные двери, нанести огнезащитное покрытие. Также планируется утеплить офисы, заменить в них потолки и покрасить стены.

Ранее сообщалось, что аэропорт опубликовал закупку принтеров для печати посадочных талонов и багажных бирок. На эти цели потратят 284 тыс. рублей.

Напомним, ограничения полётов в регионе продлевали уже 47 раз с 24 февраля. За это время аэропорт неоднократно получал субсидии за простой.

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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Город#Новости Белгорода#Аэропорт#Закупка#Ремонт#Госзакупки
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