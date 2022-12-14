«Настоять можно и табуретку». Бармены из Белгорода рассказали, чем заменить кротовуху

Корреспонденты «Бел.Ру» поинтересовались у белгородских барменов, слышали ли они когда-нибудь о существовании кротовухи и можно ли у нас в регионе отведать что-нибудь похожее, но не опасное для здоровья. Как нам ответил бармен Юрий, безопасной можно сделать и кротовуху. Но есть ряд условий:
Я видел этот ролик и думаю, что всё, что правильно настояно, не имеет значения на чём, можно пить. Хоть на табуретке — получится «табуретовка», хоть на фламинго — будет «фламинговка». Если крота потрошить и варить, то червей не будет. В конце концов, традиционные настойки в Азии делаются на змеях именно для того, чтобы удивить туристов — такой «маркетинг в бутылке». На самом деле змея на вкус никак не влияет и добавляется исключительно из рекламных целей.
Добавить что-то в выпивку для визуальной эффектности — приём старый и испытанный. Мужик кротом просто фраппировал интернет-сообщество, достаточно молодое, чтобы удивиться явлению настоек на всякой дряни. В моей юности гнали на всякой гадости, типа куриного помёта, коры дуба и сосновых шишек, но в самой бутылке ничего такого не плавало.
Бармен Дмитрий, проработавший во многих барах Белгорода, счёл кротовуху действительно опасной для здоровья. Пробовать её он бы не стал, но поделился, что такого рода экстравагантные напитки есть во многих культурах мира. Правда, в Белгороде найти их вряд ли получится.
На самом деле, на каждом континенте у многих народностей есть свои экзотические алкогольные напитки: начиная от уже ставшей классикой мексиканской водки на основе агавы мескаль, в которую часто кладут гусеницу, и заканчивая напитками из забродивших слюней чичи.
Не уверен, что в Белгороде есть хоть что-то похожее на кротовуху в барах или питейных заведениях, ведь здесь совершенно иная культура питья. Если и искать какие-нибудь интересные настойки со своей историей, то где-нибудь в глубинке, у местных.
Изначально историей о кротовухе поделился блогер с ником Перфект Илюшен. Он рассказал, что рецепт напитка весьма прост: тело зверька погружается в банку с алкоголем и отправляется настаиваться. По вкусу кротовуха напоминает «спирт с прелой землёй». Как, в свою очередь, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пить подобный напиток опасно для здоровья — можно заразиться глистами и паразитами или даже умереть.
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