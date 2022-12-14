«Настоять можно и табуретку». Бармены из Белгорода рассказали, чем заменить кротовуху

Корреспонденты «Бел.Ру» поинтересовались у белгородских барменов, слышали ли они когда-нибудь о существовании кротовухи и можно ли у нас в регионе отведать что-нибудь похожее, но не опасное для здоровья. Как нам ответил бармен Юрий, безопасной можно сделать и кротовуху. Но есть ряд условий: