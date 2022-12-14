На СГОКе прошли соревнования по отработке навыков оказания первой помощи

— Подобные мероприятия позволяют оценить уровень обучения наших сотрудников, их готовность к оказанию первой помощи. В планах — корпоративные соревнования между первопомощниками с разных предприятий Группы НЛМК. А также участие сотрудников компании НЛМК во Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи, — отмечает руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине дирекции по ОТПБ Группы НЛМК Рита Шамсутдинова.