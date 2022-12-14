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На СГОКе прошли соревнования по отработке навыков оказания первой помощи

Сегодня, 13:22
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) впервые прошли корпоративные соревнования по отработке навыков оказания первой помощи. В них приняли участие 20 первопомощников из разных подразделений комбината.

Первопомощник — сотрудник компании, в основном работник производственного подразделения, прошедший специальный курс обучения по оказанию первой помощи на производстве.

Соревнования первопомощников проходили в несколько этапов. Разделившись на четыре команды, участники демонстрировали уровень теоретических знаний, а также практических навыков оказания первой помощи при травмах различной степени тяжести. Судейская комиссия оценивала правильный алгоритм действий при оказании помощи, слаженную командную работу и время выполнения задания.

Фото: Стойленский ГОК

По результатам всех этапов победителем соревнований стала команда «Энергия». Второе место заняла сборная «Ремонтники», третье поделили между собой команды «Фабрика» и «Движение». Лучшим первопомощником СГОКа признан дробильщик цеха дробления обогатительной фабрики Михаил Юдин.

Соревнования по оказанию первой помощи планируется сделать ежегодными, и не только на Стойленском ГОКе, но и на других площадках Группы НЛМК.

— Подобные мероприятия позволяют оценить уровень обучения наших сотрудников, их готовность к оказанию первой помощи. В планах — корпоративные соревнования между первопомощниками с разных предприятий Группы НЛМК. А также участие сотрудников компании НЛМК во Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи, — отмечает руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине дирекции по ОТПБ Группы НЛМК Рита Шамсутдинова.

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