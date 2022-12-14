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Кто из белгородских студентов не получит сухпайки

Сегодня, 21:29
Фото: Ася Дугнист / 1MI
Не все студенты колледжей получат сухпайки

Вячеслав Гладков рассказал, кому из студентов колледжей не положены сухпайки

Паёк на время дистанционного обучения предусмотрен только для бюджетников, сообщил глава Белгородской области.

К Вячеславу Гладкову обратилась одна из родительниц студента колледжа. Её ребёнок учится в колледже на платном отделении. Женщина интересовалась — положены ли в таком случае сухпайки?

Как оказалось, паёк получат не все студенты. Такая акция распространяется только на тех, кто попал на бюджет. Для учеников, обучающихся платно, бонусы не предусмотрены.

Если ребёнок на платном обучении, то и питание платное. Сухпайки выдаются только бюджетникам.
Вячеслав Гладков

Ранее не уточнялось, что выдача сухпайков коснётся не всех студентов.

В Белгородской области студентам колледжей начнут раздавать сухпайки
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Общество#Вячеслав Гладков#Сухпайки#Студенты#Колледж#Дистанционное обучение
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