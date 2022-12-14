Кто из белгородских студентов не получит сухпайки

К Вячеславу Гладкову обратилась одна из родительниц студента колледжа. Её ребёнок учится в колледже на платном отделении. Женщина интересовалась — положены ли в таком случае сухпайки?
Как оказалось, паёк получат не все студенты. Такая акция распространяется только на тех, кто попал на бюджет. Для учеников, обучающихся платно, бонусы не предусмотрены.
Если ребёнок на платном обучении, то и питание платное. Сухпайки выдаются только бюджетникам.
Вячеслав Гладков
Ранее не уточнялось, что выдача сухпайков коснётся не всех студентов.