Кротовуха: что это за напиток и почему его лучше не пробовать

Историей о кротовухе поделился один из пользователей Twitter (принадлежит Meta, компания признана экстремистской). Блогер с ником Перфект Илюшен рассказал, что рецепт кротовухи весьма прост: нужна банка со спиртом и тушка крота. Тело зверька погружается в алкоголь, причём вверх тормашками, чтобы ничего не высыпалось, и отправляется настаиваться.
Вкус, по словам блогера, у напитка своеобразный: напоминает «спирт с прелой землей, как после дождя в лиственном лесу». Кроме того, оказалось, что рецепт на самом деле старый — год назад блогер с ником alcorithm уже дегустировал настойку. И, судя по его свежим комментариям под видео, остался жив и здоров — несмотря на все опасности напитка.
Ведь, по данным специалистов из Роспотребнадзора, настойка из тушки мёртвого крота опасна для здоровья. Например, закатанный в банку несчастный крот с большой вероятностью был заражён глистами.
В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви.
пресс-служба Роспотребнадзора
Кроме паразитов внутренних, страдают кроты и паразитами внешними — блохами и клещами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, только на одном зверьке встречаются порядка 20 блох и 20 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например – туляремии. Это очень опасная болезнь, при которой человек слабеет, а температура его тела поднимается до 38-39 °С.
Более того, спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Таким образом, пить кротовуху может быть смертельно опасно.