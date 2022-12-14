Кротовуха: что это за напиток и почему его лучше не пробовать

Вкус, по словам блогера, у напитка своеобразный: напоминает «спирт с прелой землей, как после дождя в лиственном лесу». Кроме того, оказалось, что рецепт на самом деле старый — год назад блогер с ником alcorithm уже дегустировал настойку. И, судя по его свежим комментариям под видео, остался жив и здоров — несмотря на все опасности напитка.