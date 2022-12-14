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Компенсируют ли белгородцам из населённых пунктов, где введён режим ЧС, аренду жилья?

Сегодня, 17:59
Фото: 1MI
Деньги.
На этот вопрос губернатор области Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал, будут ли в 2023 году выплачивать компенсацию за аренду жилья белгородцам из населённых пунктов, где действует режим ЧС. 

Вносим сейчас изменения: постановление на компенсацию аренды жилья продлит своё действие и на 2023 год.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава Шебекинского городского округа также ранее отмечал, что компенсацию за аренду жилья получат не все белгородцы, которые решили покинуть свои дома, а только жители тех населённых пунктов, где введён режим ЧС.

Не все жители белгородского приграничья могут получить компенсацию за съём жилья
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Компенсация
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