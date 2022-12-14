Компенсируют ли белгородцам из населённых пунктов, где введён режим ЧС, аренду жилья?

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал, будут ли в 2023 году выплачивать компенсацию за аренду жилья белгородцам из населённых пунктов, где действует режим ЧС.
Вносим сейчас изменения: постановление на компенсацию аренды жилья продлит своё действие и на 2023 год.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава Шебекинского городского округа также ранее отмечал, что компенсацию за аренду жилья получат не все белгородцы, которые решили покинуть свои дома, а только жители тех населённых пунктов, где введён режим ЧС.