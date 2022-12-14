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Как коммунальщики справились с ночной уборкой дорог и улиц Белгорода?

Сегодня, 05:20
Фото: t.me/mbuubgb
Очистка снега.
О проведённой работе в своих соцсетях сообщил врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

На своей странице в соцсетях исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил о проведённой работе коммунальных служб на улицах и дорогах города в ночное время. По его словам, за ночь дороги были трижды обработаны пескосоляной смесью, однако без поломанной техники не обошлось.

К сожалению, 4 единицы техники вышло из строя. Тем не менее, с учётом привлечения подрядчиков, утром заступает 42 КДМ, и это не считая тракторов и погрузчиков. Акцент на обработку тротуаров.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

В коммунальных службах также уточнили, что работы по уборке снега идут с четырёх часов ночи. В настоящий момент снег убирают в центре и на Харгоре: на Народном бульваре, улице Павлова, Попова, Щорса, Белгородском проспекте, Свято-Троицком бульваре, Гражданском проспекте, улице Князя Трубецкого, Преображенской и проспекте Славы.

Всего за ночь 14 декабря в уборке дорог и улиц от снега участвовали 95 единиц техники и 237 рабочих.

Белгород заметает снегом
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