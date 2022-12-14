Как коммунальщики справились с ночной уборкой дорог и улиц Белгорода?

На своей странице в соцсетях исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил о проведённой работе коммунальных служб на улицах и дорогах города в ночное время. По его словам, за ночь дороги были трижды обработаны пескосоляной смесью, однако без поломанной техники не обошлось.