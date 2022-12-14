Извинения «Бел.Ру» перед родителями за фотографию с детьми

13 декабря на сайте «Бел.Ру» вышел материал под названием «101 ребёнок без семьи - это ужас. Белгородским детям без родителей найдут семьи». В качестве иллюстрации к данному материалу была прикреплена фотография детей, не являющимися сиротами.
После публикации в редакцию начали звонить родители, чьи дети изображены на этой фотографии, и предъявлять претензии из-за несоответствия размещённой иллюстрации и содержимого текста.
Редакция «Бел.Ру» приносит извинения родителям, чьи дети были запечатлены на фото, за произошедшее и сообщает, что фотография была удалена из материала, а также из социальных сетей.