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Извинения «Бел.Ру» перед родителями за фотографию с детьми

Сегодня, 14:30
Фото: Bel.ru
На сайте «Бел.Ру» 13 декабря вышел материал под названием «101 ребёнок без семьи - это ужас. Белгородским детям без родителей найдут семьи». Иллюстрацией к данному материалу послужила фотография, за которую редакция приносит извинения родителям.

13 декабря на сайте «Бел.Ру» вышел материал под названием «101 ребёнок без семьи - это ужас. Белгородским детям без родителей найдут семьи».  В качестве иллюстрации к данному материалу была прикреплена фотография детей, не являющимися сиротами.

После публикации в редакцию начали звонить родители, чьи дети изображены на этой фотографии, и предъявлять претензии из-за несоответствия размещённой иллюстрации и содержимого текста.

Редакция «Бел.Ру» приносит извинения родителям, чьи дети были запечатлены на фото, за произошедшее и сообщает, что фотография была удалена из материала, а также из социальных сетей.  

#Общество#Белгородская область#Бел.ру#Извинение#Фотография#Кристина Семенчук
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