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Из-за непогоды в Курской области без света остались 35 тыс. человек

Сегодня, 10:18
Фото: «Курские известия»
Жители некоторых районов региона остались без света, часть школьников пришлось перевести на дистанционку. Из-за непогоды повалило 71 дерево, сообщают «Курские известия».

Из-за непогоды в Курской области без света остались 35 тыс. человек. Из-за налипания снега проблемы с электричеством начались в 21 населённом пункте в семи районах региона.

В 17 районах учащихся пришлось перевести на дистанционное обучение из-за сильного снегопада. Утром 14 декабря на маршруты не смогли выехать 265 школьных автобусов. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, директора школ должны были оповестить о формате обучения родителей школьников.

Также куряне сообщили о 71 поваленном дереве в одном только областном центре. Падали деревья на дорогу, провода и автомобили. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

Фото: «Курские известия»
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#Наталья Корявых#Происшествия#Непогода#Курская область#Роман Старовойт#Ухудшение погоды#Плохая погода#Школьники#Электричество#Черноземье
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