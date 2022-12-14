Из-за непогоды в Курской области без света остались 35 тыс. человек. Из-за налипания снега проблемы с электричеством начались в 21 населённом пункте в семи районах региона.
В 17 районах учащихся пришлось перевести на дистанционное обучение из-за сильного снегопада. Утром 14 декабря на маршруты не смогли выехать 265 школьных автобусов. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, директора школ должны были оповестить о формате обучения родителей школьников.
Также куряне сообщили о 71 поваленном дереве в одном только областном центре. Падали деревья на дорогу, провода и автомобили. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.