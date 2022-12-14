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Главный спасатель Белгородской области: Сэкономив на гирлянде, можно лишиться дома

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI

В белгородском МЧС рассказали о выборе искусственных ёлок и гирлянд

Советами поделился руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов. Он рассказал, как правильно нужно установить ёлку и выбрать новогоднюю иллюминацию.

Любителям искусственных праздничных деревьев, как отметил Потапов, покупать стоит те, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация есть в сертификате. Ёлку следует установить на устойчивом основании так, чтобы она не загромождала эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка, а также приборов систем отопления и кондиционеров.

Запрещается зажигать рядом с ёлкой свечи и бенгальские огни — это может привести к непредсказуемым последствиям.

Что касается электрических гирлянд, сейчас они используются не только на ёлках, но и вывешиваются на окнах, ими также украшают дома. Поэтому выбирать нужно только заводскую и сертифицированную гирлянду.

Сэкономив немного рублей на покупке гирлянды, можно потерять дом стоимостью несколько миллионов рублей.
Сергей Потапов

Также Потапов добавил, что уходя из дома обязательно необходимо выключать из сети гирлянды, не оставлять их включёнными на ночь. При обнаружении неисправности в иллюминациях гирлянды — их необходимо немедленно обесточить и выбросить.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей потапов#Новый год#Гирлянда#Елка#ГУ МЧС России по Белгородской области
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