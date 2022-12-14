Главный спасатель Белгородской области: Сэкономив на гирлянде, можно лишиться дома

Любителям искусственных праздничных деревьев, как отметил Потапов, покупать стоит те, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация есть в сертификате. Ёлку следует установить на устойчивом основании так, чтобы она не загромождала эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка, а также приборов систем отопления и кондиционеров.