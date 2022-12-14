Гладков и Минобороны проверили строительство белгородской засечной черты

Ранее сообщалось, что регион стал лидером по возведению оборонительных сооружений. Белгородка поинтересовалась у губернатора, почему в Курской области оборонительные линии строят быстрее. Гладков ответил, что те работы, о которых говорят в соседнем регионе, в Белгородской области завершились ещё в апреле.