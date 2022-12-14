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Гладков и Минобороны проверили строительство белгородской засечной черты

Сегодня, 12:44
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Гладков проверил строительство оборонительных сооружений в Белгородской области

Губернатор отправился на место вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым и представителями федерального оборонного ведомства. Работы ведутся в соответствии с графиком, рассказал глава региона в своём тг-канале.
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СВО

Вячеслав Гладков проверил ход строительства оборонительной черты в Белгородской области. Вместе с ним на место приехали представители МО РФ и замгубернатора Владимир Базаров. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что регион стал лидером по возведению оборонительных сооружений. Белгородка поинтересовалась у губернатора, почему в Курской области оборонительные линии строят быстрее. Гладков ответил, что те работы, о которых говорят в соседнем регионе, в Белгородской области завершились ещё в апреле.

Напомним, в регионе также создали территориальную оборону. Батальоны теробороны вооружать не станут.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Гладков: Белгородская область — лидер по строительству оборонительных сооружений
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#Наталья Корявых#СВО#Белгородская засечная черта#Строительство#Минобороны#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Оборона
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