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«Это взлом»: в белгородском ЛВЗ опровергли, что «разрешили» пьяным садиться за руль

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI

В белгородском ЛВЗ «разрешение» садиться за руль пьяным объяснили взломом сайта

Представители предприятия заявили, что их сайт взломали. Они пообещали опубликовать опровержение, пишет «Подъём».

В ЛВЗ в Белгороде «разрешили» выпившим сесть за руль на новогодние праздники. Материал появился на сайте компании «Белвино». Представители организации заявили, что это дело рук мошенников, взломавших сайт.

Как рассказал коммерческий директор ЛВЗ Вячеслав Остроухов, они опубликуют опровержение, когда получат доступ к своему сайту. С его слов, был «очень серьёзный взлом», поэтому необходимо время.

Стоит отметить, что состоянию на 14 декабря на сайте действительно появилось опровержение. 

Напомним, что на сайте компании ранее появилась новость, что россиянам якобы разрешат управлять машиной в Новый год после 200 граммов водки. Законодательные нормы на этот счёт не менялись, а информация не соответствовала действительности.

В ЛВЗ в Белгороде решили, что россиянам разрешат сесть выпившими за руль на Новый год
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Мошенники#Взлом#Общество#Лвз#Белвино#Новогодние праздники#Пьяные
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