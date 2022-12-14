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ЕР совместно с Минтрудом разработали новую редакцию закона о занятости

Сегодня, 06:40
Фото: ЕР
Партия «Единая Россия» при поддержке Минтруда разработала законопроект о занятости, направленный на профилактику безработицы. Более того, новый закон предоставит возможность доступа ко всем услугам в сфере занятости новым категориям населения.

Теперь ими смогут воспользоваться трудоустроенные граждане, которые ищут новую работу либо находятся под риском увольнения, пишет rostovgazeta.ru.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев провел обсуждение документа с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и новых регионов. 

В первую очередь Медведев отметил, что в законодательстве должны быть отражены как общее понятие занятости, так и понятия платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи предпринимательству при открытии собственного дела и оплаты общественных работ.

Отдельно Медведев предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых российских территорий и мобилизованных граждан.

Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы партии «Единая Россия», заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил о новеллах законопроекта. В частности, он рассказал, что появится новая категория граждан — работники, находящиеся под риском увольнения.

«Важная норма, что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице», — подчеркнул он.

Также Андрей Исаев отметил, что регулирование деятельности самозанятых и платформенная занятость требуют отдельного рассмотрения. Данные направления предложено вынести в отдельные законопроекты.

Дмитрий Медведев поддержал разработку законов-спутников. Инициативу также одобрили Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

В закон о занятости также могут добавить положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и о непосредственной поддержке семей военнослужащих — участников ВСО. Об этом пишет сайт ER.RU.

В заключение обсуждения Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый законопроект можно готовить к рассмотрению.

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