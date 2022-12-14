Домик Деда Мороза в Белгороде установят на входе в Центральный парк

Рабочие устанавливают домик Деда Мороза у входа в Центральный парк. Накануне на месте уже появился каркас. Теперь мини-резиденцию предстоит украсить хвоей и гирляндой, поставить камин внутри.
Отметим, что домик Деда Мороза в Белгороде появился в прошлом году. Только тогда он стоял возле кинотеатра «Победа». На домик и ярмарочные павильоны планировалось потратить 17,1 млн рублей.
Главная новогодняя ёлка в Белгороде откроется 17 декабря. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, праздник начнётся в 16:00, а уже в 18:00 для белгородцев Дед Мороз зажжёт огни на ёлке.