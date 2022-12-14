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Домик Деда Мороза в Белгороде установят на входе в Центральный парк

Сегодня, 09:08
Фото: госзакупки
Белгород продолжают готовить к Новому году. Возле входа в Центральный парк уже обустраивают мини-резиденцию Деда Мороза, сообщили в телеграм-канале «Уютный Белгород». В прошлом году домик стоял возле кинотеатра «Победа».

Рабочие устанавливают домик Деда Мороза у входа в Центральный парк. Накануне на месте уже появился каркас. Теперь мини-резиденцию предстоит украсить хвоей и гирляндой, поставить камин внутри.

Отметим, что домик Деда Мороза в Белгороде появился в прошлом году. Только тогда он стоял возле кинотеатра «Победа». На домик и ярмарочные павильоны планировалось потратить 17,1 млн рублей.

Главная новогодняя ёлка в Белгороде откроется 17 декабря. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, праздник начнётся в 16:00, а уже в 18:00 для белгородцев Дед Мороз зажжёт огни на ёлке.

Видео: «Уютный Белгород»
В центре Белгорода установят 28 ярмарочных павильонов и домик Деда Мороза
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