Период СВО и санкций затронули все сферы жизни белгородцев - из России ушли известные бренды одежды, авто, увеличилась стоимость материалов, закрылись многие торговые точки.
В настоящий момент цены растут уже не так быстро. Изменилась стоимость сырья, комплектующих и доставки, под изменения подстраиваются и цены.
Что касается бюджета области, то дефицит бюджета в текущем году оказался самым высоким в стране. В следующем году он может достичь 16,9 млрд рублей. Отметим, что основным источником финансирования являются кредиты. Это позволит области закрыть самый большой дефицит. Всего же расходы превосходят доходы в 18 регионах страны.
Белгородская область попала также в топ-3 в Центральном Черноземье по снижению доходов. Так, в октябре доходы от налогов сократились на 2,8 млрд рублей — в этом месяце удалось собрать 9,6 млрд рублей. Наибольшее сокращение поступлений наблюдалось в Липецкой и Курской областях.
Стоит напомнить, что участники спецоперации из Белгорода не будут платить налог на имущество и землю. Военнослужащие будут освобождены от уплаты имущественного налога на 2022 год.
Кроме того, в текущем году из-за нехватки денег перенесут оплату построенных объектов в 2022 на 2023 год. В общем размере перенос составит 2,7 млрд рублей — 317 млн рублей по министерству ЖКХ, 1,5 млрд рублей по министерству строительства.
За восемь месяце в Белгородской области дополнительно направили 13 млрд рублей на затраты, связанные с СВО. Ущерб растёт из-за постоянных обстрелов жилых домов.
С начала частичной мобилизации 4034 человека из региона получили выплату в 100 тыс. рублей. Регион также направляет средства на компенсацию стоимости аренды жилья людям из приграничных районов, которые вынужденно покинули свои дома.
378 млн рублей из резервного фонда область также потратила на проживание беженцев из ЛДНР и переселённых белгородцев.