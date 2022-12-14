Что касается бюджета области, то дефицит бюджета в текущем году оказался самым высоким в стране. В следующем году он может достичь 16,9 млрд рублей. Отметим, что основным источником финансирования являются кредиты. Это позволит области закрыть самый большой дефицит. Всего же расходы превосходят доходы в 18 регионах страны.