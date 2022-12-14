Богданка в Белгороде попала в топ самых дорогих торговых улиц России

Аналитики назвали самые дорогие торговые улицы в стране. В рейтинг не стали включать Москву и Санкт-Петербург. В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого аренда квадратного метра максимально стоит 16,7 тыс. рублей.
Самым дорогим оказался проспект Ямашева в Казани — 35 тыс. рублей. В список лидеров вошли улица Урицкого в Иркутске и проспект Революции в Воронеже — 32 тыс. и 29 тыс. рублей соответственно.
В Тамбове наиболее дорогой стала улица Советская, где за «квадрат» нужно платить 16,5 тыс. рублей. В Липецке — проспект Победы с арендой за 15 тыс. рублей. Дешевле — в Курске. Аренда квадратного метра на улице Ленина обойдётся в 12,5 тыс. рублей.