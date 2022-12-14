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Богданка в Белгороде попала в топ самых дорогих торговых улиц России

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Аналитики подсчитали, в какую сумму обойдётся аренда на торговых улицах России. Самой дорогой оказалась улица в Казани, пишет РБК. Проспект Богдана Хмельницкого в Белгороде попал на 25-е место.

Аналитики назвали самые дорогие торговые улицы в стране. В рейтинг не стали включать Москву и Санкт-Петербург. В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого аренда квадратного метра максимально стоит 16,7 тыс. рублей.

Самым дорогим оказался проспект Ямашева в Казани — 35 тыс. рублей. В список лидеров вошли улица Урицкого в Иркутске и проспект Революции в Воронеже — 32 тыс. и 29 тыс. рублей соответственно.

В Тамбове наиболее дорогой стала улица Советская, где за «квадрат» нужно платить 16,5 тыс. рублей. В Липецке — проспект Победы с арендой за 15 тыс. рублей. Дешевле — в Курске. Аренда квадратного метра на улице Ленина обойдётся в 12,5 тыс. рублей.

Белгородцы и старооскольцы стали чаще сдавать квартиры и дома в аренду
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Аренда#Проспект богдана хмельницкого#Торговля
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