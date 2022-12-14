Богданка в Белгороде попала в топ самых дорогих торговых улиц России

В Тамбове наиболее дорогой стала улица Советская, где за «квадрат» нужно платить 16,5 тыс. рублей. В Липецке — проспект Победы с арендой за 15 тыс. рублей. Дешевле — в Курске. Аренда квадратного метра на улице Ленина обойдётся в 12,5 тыс. рублей.