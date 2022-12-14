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Белгородцы получают СМС-сообщения о переводе всех школ на дистант из-за гриппа и ОРВИ

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
В сообщениях указано, что учащиеся якобы уйдут на дистанционное обучение 15 декабря. Никаких официальных подтверждений этим данным нет, пишет старооскольский «9 Канал».

Жители Старооскольского горокруга получают рассылку в родительских чатах о том, что учащиеся всех школ региона якобы уйдут на дистанционное обучение с 15 декабря. Причиной, как уточняют в сообщениях, стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Журналисты в Старом Осколе обратились в местное управление образования. В ведомстве ответили, что никакого официального постановления о переводе на дистант нет.

Напомним, на днях стало известно, что в Старооскольском и Губкинском горокругах выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом. Представители регионального минздрава тогда сообщили, что в целом ситуация находится под контролем.

В двух районах Белгородской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом
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