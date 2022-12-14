Белгородцы получают СМС-сообщения о переводе всех школ на дистант из-за гриппа и ОРВИ

Жители Старооскольского горокруга получают рассылку в родительских чатах о том, что учащиеся всех школ региона якобы уйдут на дистанционное обучение с 15 декабря. Причиной, как уточняют в сообщениях, стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Журналисты в Старом Осколе обратились в местное управление образования. В ведомстве ответили, что никакого официального постановления о переводе на дистант нет.
Напомним, на днях стало известно, что в Старооскольском и Губкинском горокругах выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом. Представители регионального минздрава тогда сообщили, что в целом ситуация находится под контролем.