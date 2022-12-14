Белгородцам придётся откладывать на жильё больше восьми лет

Белгородцам придётся откладывать на жильё 8,3 года при средней зарплате в 45 тыс. рублей. Сами квартиры в среднем обходятся в 4,5 млн рублей. Эти сроки указаны без учёта инфляции и других факторов.
Лучше оказалась ситуация в соседней Воронежской области. Воронежцам необходимо копить 7,9 года при зарплате 45,8 тыс. рублей. Жильё в регионе в среднем стоит 4,3 млн рублей.
Курянам необходимо откладывать деньги 7,5 года. При этом средний уровень зарплат в регионе составляет 44,9 тыс. рублей, а стоимость квартиры — 4 млн рублей.
Дольше придётся копить жителям Тамбовской области — 8,6 года. В среднем в регионе зарплата составляет 37,9 тыс. рублей. Жильё стоит порядка 3,9 млн рублей. В Липецкой области откладывать на квартиру необходимо 7,2 года. Средний уровень зарплат в регионе превысил 43 тыс. рублей. Стоимость жилья там составила 3,7 млн рублей.