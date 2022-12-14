Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцам придётся откладывать на жильё больше восьми лет

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI
Специалисты назвали эти сроки, исходя из средней зарплаты и средней стоимости жилья. Инфляция при этом не учитывалась. Данные опубликовал портал «Мир квартир».

Белгородцам придётся откладывать на жильё 8,3 года при средней зарплате в 45 тыс. рублей. Сами квартиры в среднем обходятся в 4,5 млн рублей. Эти сроки указаны без учёта инфляции и других факторов.

Лучше оказалась ситуация в соседней Воронежской области. Воронежцам необходимо копить 7,9 года при зарплате 45,8 тыс. рублей. Жильё в регионе в среднем стоит 4,3 млн рублей.

Курянам необходимо откладывать деньги 7,5 года. При этом средний уровень зарплат в регионе составляет 44,9 тыс. рублей, а стоимость квартиры — 4 млн рублей.

Дольше придётся копить жителям Тамбовской области — 8,6 года. В среднем в регионе зарплата составляет 37,9 тыс. рублей. Жильё стоит порядка 3,9 млн рублей. В Липецкой области откладывать на квартиру необходимо 7,2 года. Средний уровень зарплат в регионе превысил 43 тыс. рублей. Стоимость жилья там составила 3,7 млн рублей.

В Белгородской области выделят в четыре раза меньше средств на жильё для многодетных
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вторичное жильё подешевело в апреле на 2,9%В Белгородской области 147 многодетных семей получат жильё в 2022 годуМеньше половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильё
#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Цены на жильё#Квартиры#Зарплаты
Подпишитесь
В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон
Сегодня, 10:00
Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту
Сегодня, 07:08
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Вчера, 12:12
Каким будет новый мемориальный комплекс в честь воинов-афганцев в Белгороде
Сегодня, 08:22
В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
Сегодня, 08:50
В некоторых районах Белгородской области могут запретить продавать алкоголь с 16:00
Сегодня, 07:50