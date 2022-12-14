Белгородские спасатели получили автомобиль, оснащённый космической связью

За счёт средств федерального бюджета на вооружение белгородских спасателей и пожарных в 2022 году поступило 13 единиц спецтехники на общую сумму 173,9 млн рублей. Это шесть автоцистерн, один автомобиль для перевозки беспилотных авиационных систем, три грузовых автосамосвала, один автомобиль радиационной и химической разведки, один грузовой фургон и один мобильный узел связи для работы в условиях ЧС.