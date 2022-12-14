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Белгородские спасатели получили автомобиль, оснащённый космической связью

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI

Белгородским спасатели и пожарным закупили технику на более чем 200 млн рублей

Средства на приобретение техники выделили из областного и федерального бюджетов. Подробности сообщил руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

По словам Потапова, для регионального ведомства в 2022 году за счёт средств областного бюджета закупили 13 единиц техники на 47,4 млн рублей. Речь идёт о четырёх пожарных автоцистернах и девяти оперативно-служебных автомобилей.  Также в рамках целевой программы за счёт средств областного бюджета региональному ведомству поставили пожарно-техническое вооружение на 5,3 млн рублей.

За счёт средств федерального бюджета на вооружение белгородских спасателей и пожарных в 2022 году поступило 13 единиц спецтехники на общую сумму 173,9 млн рублей. Это шесть автоцистерн, один автомобиль для перевозки беспилотных авиационных систем, три грузовых автосамосвала, один автомобиль радиационной и химической разведки, один грузовой фургон и один мобильный узел связи для работы в условиях ЧС.

Современные мобильный узел связи — отечественная разработка на базе автомобиля высокой проходимости КАМАЗ.  В мобильном узле связи установлены все виды существующей связи, включая космическую. Его стоимость порядка 50 млн рублей.
Сергей Потапов
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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Сергей потапов#Спецтехника#ГУ МЧС России по Белгородской области#Связь
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