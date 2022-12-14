Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские педагоги и психологи пошли в компании подростков

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова посетила Белгородскую область. Своими впечатлениями она поделилась с журналистами.

Как отметила Львова-Белова, в Белгородскую область она приехала с конкретной целью.

Несколько месяцев назад с Вячеславом Владимировичем (Гладковым — прим.ред.) мы договорились об открытии подростковых пространств в области. Сегодня мы открывали уже два и третий красили — готовили к открытию. Мне очень хотелось посмотреть, как это всё работает и как всё устроено.
Мария Львова-Белова

Также Львова-Белова рассказала, что сегодня, 13 декабря, в регионе был дан старт уличной социальной службе.

Это команда специалистов (педагогов, психологов), которые выходят в места скопления подростков, входят с ними в контакт, общаются и показывают им альтернативные формы занятости.
Мария Львова-Белова

Помимо всего прочего, Львова-Белова посетила воспитательную колонию и детский хоспис «Изумрудный город».

 

В Белгороде подростки ограбили за вечер двоих мужчин. Парней будут судить
Узнать подробнее
Читайте также:
Староосколец отобрал у подростка мобильник в качестве платы за помощь в разрешении конфликтаРазменять пятитысячную фальшивку с помощью подростка пытался житель Белгородской областиВласти Белгорода окажут всю необходимую помощь семьям утонувших подростков
#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мария Львова-Белова#Омбудсмен#Соцслужба#Подростки
Подпишитесь
Восемь человек пострадали в ДТП с военным тягачом и автобусом Луганск — Белгород
Сегодня, 05:55
Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту
Сегодня, 07:08
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Вчера, 12:12
Как белгородцам отправить посылку мобилизованным?
Сегодня, 05:40
Когда зажгут главную ёлку Белгорода?
Вчера, 19:47
Выплаты детям мобилизованных белгородцев переведут в январе
Сегодня, 04:49