Белгородские педагоги и психологи пошли в компании подростков

Как отметила Львова-Белова, в Белгородскую область она приехала с конкретной целью.
Несколько месяцев назад с Вячеславом Владимировичем (Гладковым — прим.ред.) мы договорились об открытии подростковых пространств в области. Сегодня мы открывали уже два и третий красили — готовили к открытию. Мне очень хотелось посмотреть, как это всё работает и как всё устроено.
Мария Львова-Белова
Также Львова-Белова рассказала, что сегодня, 13 декабря, в регионе был дан старт уличной социальной службе.
Это команда специалистов (педагогов, психологов), которые выходят в места скопления подростков, входят с ними в контакт, общаются и показывают им альтернативные формы занятости.
Мария Львова-Белова
Помимо всего прочего, Львова-Белова посетила воспитательную колонию и детский хоспис «Изумрудный город».