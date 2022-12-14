Белгородские автоинспекторы помогли доставить в больницу мужчину с переломом ноги

В Разумном к сотрудникам ДПС подбежал прохожий и сообщил о том, что за углом здания находится мужчина с переломом ноги. Полицейские аккуратно поместили пострадавшего в свою машину и оперативно доставили его в медучреждение, сообщает региональное управление МВД.