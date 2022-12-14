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Белгородские автоинспекторы помогли доставить в больницу мужчину с переломом ноги

Сегодня, 11:17
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
В Разумном к сотрудникам ДПС подбежал прохожий и сообщил о том, что за углом здания находится мужчина с переломом ноги. Полицейские аккуратно поместили пострадавшего в свою машину и оперативно доставили его в медучреждение, сообщает региональное управление МВД.

В Разумном накануне около десяти часов вечера к автоинспекторам обратился прохожий за помощью. Он сказал, что недалеко находится мужчина с переломом ноги.

Сотрудники ДПС подоспели на помощь. На месте находились 34-летний местный житель и его жена. Пострадавший рассказал, что он поскользнулся и упал. Информацию передали скорой помощи.

В связи с непогодой автоинспекторы решили самостоятельно доставить мужчину и его жену в больницу. Они аккуратно посадили пострадавшего в машину и помогли добраться прямо к медикам.

Перелом ноги у мужчины подтвердили, ему наложили гипс. Супруга и медицинские работники поблагодарили полицейских за оказанную помощь и оперативность.

Ранее сотрудники ДПС помогли мужчине, который вёз новогодние игрушки в Белгород. У водителя из Краснодара на трассе «Крым» сломалась «Газель». Автоинспекторы помогли мужчине вызвать эвакуатор и поделились с ним горячим чаем, чтобы тот согрелся.

Видео: УМВД России по Белгородской области
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