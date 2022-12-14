Белгородец украл у работодателя 580 литров молока

Подозреваемый оказался механиком в одной из молочных компаний и возвращался после работы домой. Как рассказал задержанный, незаконно наполненные канистры и бутылки он перебросил через ограждение, а потом погрузил в машину. Сделал он это, чтобы немного подзаработать.