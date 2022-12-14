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Белгородец украл у работодателя 580 литров молока

Сегодня, 14:29
Фото: УМВД России по Белгородской области
Водителя «Нивы» с молоком задержали в Грайворонском горокруге. Происхождение груза мужчина внятно объяснить не смог, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Кража

На трассе Грайворон — Илёк-Пеньковка — Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21213, за рулём был 30-летний местный житель.

Во время проверки сотрудники ДПС увидели, что машина перегружена молоком: там было 19 канистр и восемь пластиковых бутылок. Откуда он вёз столько молока, мужчина не смог объяснить автоинспекторам, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Подозреваемый оказался механиком в одной из молочных компаний и возвращался после работы домой. Как рассказал задержанный, незаконно наполненные канистры и бутылки он перебросил через ограждение, а потом погрузил в машину. Сделал он это, чтобы немного подзаработать.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Пока задержанный получил обязательство о явке.

Житель Валуек обокрал своего односельчанина и оставил свой паспорт на месте преступления. Вор был пойман, на него завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Кража#Уголовное дело#Молоко
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