Алкогольные ограничения, радиоактивный фон и спор вокруг катка в Белгороде: итоги дня

Ограничения на продажу алкоголя
В областной думе предложили изменить время ограничений на продажу горячительных напитков в приграничных населённых пунктах. Согласно законопроекту, запрет может действовать в период с 16:00 до 11:00. Пока продажа алкоголя запрещена в период с 20:00 до 10:00.
Планируется расширить и список населённых пунктов, где будут введены ограничения. Речь о сёлах Казинка, Колосково, Мандрово, Принцевка, Солоти, Тимоново в Валуйском горокруге.
Измерения радиоактивного фона
В Белгородской области ежедневно проверяют радиоактивный фон в приграничных районах. Автомобиль радиационно-химической разведки каждый день выезжает в приграничье, особенно после «после заявлений соседей».
Как рассказал глава регионального ГУ МЧС Сергей Потапов, радиационный фон в области находится в норме. Тем не менее автомобиль выезжает каждый день по установленным для него маршрутам.
Уголовное дело из-за катка
Полиция возбудила уголовное дело из-за растраты бюджетных средств при ремонте дворов и монтаже катка на Соборной площади в 2020–2021 гг. Имена фигурантов дела в УМВД не назвали.
В мэрии подробностями тоже не поделились. Журналисты пытались узнать, какие нарушения обнаружила контрольно-счётная палата, сколько денег было потрачено, а также ведётся ли расследование. В администрации ответили, что с чиновников взяли обязательство о неразглашении данных.