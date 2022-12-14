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Алкогольные ограничения, радиоактивный фон и спор вокруг катка в Белгороде: итоги дня

Сегодня, 16:00
В некоторых районах области хотят запретить продажу алкоголя после 16:00, в приграничных районах ежедневно проверяют радиоактивный фон, а в Белгороде возбудили уголовное дело по поводу растраты бюджетных средств при монтаже катка.

Ограничения на продажу алкоголя

В областной думе предложили изменить время ограничений на продажу горячительных напитков в приграничных населённых пунктах. Согласно законопроекту, запрет может действовать в период с 16:00 до 11:00. Пока продажа алкоголя запрещена в период с 20:00 до 10:00.

Планируется расширить и список населённых пунктов, где будут введены ограничения. Речь о сёлах Казинка, Колосково, Мандрово, Принцевка, Солоти, Тимоново в Валуйском горокруге.

В некоторых районах Белгородской области могут запретить продавать алкоголь с 16:00
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Измерения радиоактивного фона

В Белгородской области ежедневно проверяют радиоактивный фон в приграничных районах. Автомобиль радиационно-химической разведки каждый день выезжает в приграничье, особенно после «после заявлений соседей».

Как рассказал глава регионального ГУ МЧС Сергей Потапов, радиационный фон в области находится в норме. Тем не менее автомобиль выезжает каждый день по установленным для него маршрутам.

В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон
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Уголовное дело из-за катка

Полиция возбудила уголовное дело из-за растраты бюджетных средств при ремонте дворов и монтаже катка на Соборной площади в 2020–2021 гг. Имена фигурантов дела в УМВД не назвали.

В мэрии подробностями тоже не поделились. Журналисты пытались узнать, какие нарушения обнаружила контрольно-счётная палата, сколько денег было потрачено, а также ведётся ли расследование. В администрации ответили, что с чиновников взяли обязательство о неразглашении данных.

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Продажа алкоголя#Радиация#Растрата#Общество#Ограничения#Каток
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