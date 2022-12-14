Алкогольные ограничения, радиоактивный фон и спор вокруг катка в Белгороде: итоги дня

В областной думе предложили изменить время ограничений на продажу горячительных напитков в приграничных населённых пунктах. Согласно законопроекту, запрет может действовать в период с 16:00 до 11:00. Пока продажа алкоголя запрещена в период с 20:00 до 10:00.