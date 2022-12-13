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Жители Старого Оскола хотят идти добровольцами в части теробороны

Сегодня, 13:12
Фото: 1MI
Как записаться в отряд территориальной обороны, спросил житель Старого Оскола Андрея Чеснокова во время прямого эфира в соцсети. Александр по доброй воле пожелал встать под ружье, а порядка оформления на службу не знал.

Глава территории направил вызвавшегося оборонять объекты гражданской, военной и общественно-значимой инфраструктуры от диверсий и терактов на территориях, где объявлено военное положение.

«Напишите мне в личные сообщения ваши персональные данные, с вами свяжутся и расскажут порядок, - попросил Андрей Чесноков старооскольца. — Вообще, информация об этом есть в местном Совете безопасности при администрации. Здесь координируют действия желающих отправиться  на защиту отечественных рубежей в зону СВО».

Указом президента России № 756 военное положение объявлено в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках в октябре текущего года.    

Части территориальной обороны охраняют здесь важные объекты инфраструктуры военного, государственного, экономического и общественного назначения, следят за обеспечением порядка в режиме военного положения, препятствуют подготовке и возникновению терактов и диверсий. Призывать на передовую бойцов теробороны не планируют, писали ранее эксперты, но пользоваться оружием придётся в случае угрозы.

 
Как стать участником теробороны Белгородской области?
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