Жители Старого Оскола хотят идти добровольцами в части теробороны

Глава территории направил вызвавшегося оборонять объекты гражданской, военной и общественно-значимой инфраструктуры от диверсий и терактов на территориях, где объявлено военное положение.

«Напишите мне в личные сообщения ваши персональные данные, с вами свяжутся и расскажут порядок, - попросил Андрей Чесноков старооскольца. — Вообще, информация об этом есть в местном Совете безопасности при администрации. Здесь координируют действия желающих отправиться на защиту отечественных рубежей в зону СВО».

Указом президента России № 756 военное положение объявлено в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках в октябре текущего года.

Части территориальной обороны охраняют здесь важные объекты инфраструктуры военного, государственного, экономического и общественного назначения, следят за обеспечением порядка в режиме военного положения, препятствуют подготовке и возникновению терактов и диверсий. Призывать на передовую бойцов теробороны не планируют, писали ранее эксперты, но пользоваться оружием придётся в случае угрозы.