Выплаты мобилизованным: в каких случаях деньги придётся вернуть

Для получения денег военнослужащие должны подать рапорт командиру. Необходимо указать размер выплаты, её наименование, основания для её получения, а также сроки заключения контракта на службу в ВС РФ. К рапорту необходимо прикрепить копию контракта. После этого деньги должны перечислить в течение десяти дней.