Выплаты мобилизованным: в каких случаях деньги придётся вернуть

Правительство РФ разъяснило, в каких случаях мобилизованным гражданам и контрактникам придётся возвращать полученные выплаты. Постановление с правилами осуществления выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Для получения денег военнослужащие должны подать рапорт командиру. Необходимо указать размер выплаты, её наименование, основания для её получения, а также сроки заключения контракта на службу в ВС РФ. К рапорту необходимо прикрепить копию контракта. После этого деньги должны перечислить в течение десяти дней.
Однако в некоторых случаях выплаты придётся вернуть. Речь о ситуациях, когда военнослужащий увольняется со службы раньше окончания контракта.
Причинами могут стать условный срок за преступление по неосторожности или умышленно, употребление наркотиков или психотропных веществ, предпринимательская деятельность, невыполнение условий контракта, лишение воинского звания, наличие у военнослужащего или его семьи счетов в банках за пределами РФ.
Напомним, в России мобилизованным гражданам выплачивают 195 тыс. рублей.