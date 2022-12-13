Вячеслав Гладков назвал фейком отправку в зону боевых действий участника теробороны

По словам женщины, её единственного сына вместо участия в теробороне увезли прямиком на фронт.
Моего единственного сына, который добровольцем пошёл в территориальную оборону, позавчера отправили на фронт, в Бахмут. Наш губернатор Вячеслав Гладков говорил, что они будут защищать лишь территорию Белгородской области, а на самом деле их погрузили в автобус и направили прямиком в ад. У моего сына плохое зрение, больное сердце. Как вообще допустили, чтобы его забрали на фронт?
Елена Каструкова
Вячеслав Гладков ответил, что данная жалоба похожа на фейк. Во-первых, в Белгородской области нет ни добровольцев, ни мобилизованных с указанной фамилией. Во-вторых, в сообщении женщины есть противоречия. С одной стороны, в Вооружённые силы призывали в рамках частичной мобилизации, теробороны это не касается. С другой стороны, белгородка недоумевает, как могли забрать её сына с больным сердцем и плохим зрением и при этом говорит о теробороне.
Данное заявление не соответствует действительности, поэтому я делаю вывод, что это фейк, попытка очередной провокации, чтобы сознательно исказить ситуацию и создать искусственную напряжённость. К сожалению, таких ситуаций достаточно много.
Вячеслав Гладков
В начале декабря глава региона рассказал о том, как пополнить ряды территориальной обороны Белгородской области — для этого нужно обратиться к главе района. А двумя днями позднее стало известно, что батальоны теробороны не будут вооружать, так как они выполняют сопутствующие Минобороны задачи и по сути имеют статус народных дружин.