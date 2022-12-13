Вячеслав Гладков назвал фейком отправку в зону боевых действий участника теробороны

Вячеслав Гладков ответил, что данная жалоба похожа на фейк. Во-первых, в Белгородской области нет ни добровольцев, ни мобилизованных с указанной фамилией. Во-вторых, в сообщении женщины есть противоречия. С одной стороны, в Вооружённые силы призывали в рамках частичной мобилизации, теробороны это не касается. С другой стороны, белгородка недоумевает, как могли забрать её сына с больным сердцем и плохим зрением и при этом говорит о теробороне.