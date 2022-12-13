ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области

Город Клинцы в Брянской области попал под обстрел. Произошло это ночью 13 декабря, сообщает издание со ссылкой на главу приграничного региона.
По словам губернатора Александра Богомаза, сработала система ПВО. Ракету уничтожили, но отдельные её части попали на территорию промзоны.
Богомаз добавил, что обошлось без жертв и разрушений. На месте работают оперативные службы.
Что касается Белгородской области, то за выходные в Белгородском районе насчитали 40 прилётов: пострадали сёла Журавлёвка и Наумовка. За ноябрь в район прилетало 294 раза.