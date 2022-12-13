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ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области

Сегодня, 08:22
Фото: t.me/s/avbogomaz
обстрел Брянской области
Ночью 13 декабря город в приграничном регионе оказался под обстрелом со стороны Украины. Сработала система ПВО, пишут «Брянские новости».
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Обстрел

Город Клинцы в Брянской области попал под обстрел. Произошло это ночью 13 декабря, сообщает издание со ссылкой на главу приграничного региона.

По словам губернатора Александра Богомаза, сработала система ПВО. Ракету уничтожили, но отдельные её части попали на территорию промзоны.

Богомаз добавил, что обошлось без жертв и разрушений. На месте работают оперативные службы.

Что касается Белгородской области, то за выходные в Белгородском районе насчитали 40 прилётов: пострадали сёла Журавлёвка и Наумовка. За ноябрь в район прилетало 294 раза.

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#София Чугай#Происшествия#Обстрел#СВО#Брянская область#Обстрел ВСУ#Пво#Ракета#Александр Богомаз
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