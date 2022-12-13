ВК обновила партнёрскую программу — она стала доступнее для активно растущих авторов

Начиная с 1 января 2023 года для подключения к партнёрской программе нужно соответствовать новым условиям: продемонстрировать ежемесячный прирост аудитории не менее чем на 2,5 тысяч активных пользователей и ежемесячный органический охват не менее 30% — всё это в течение трёх последних месяцев. Или же иметь более 500 тысяч подписчиков. Как и раньше, в обоих случаях важно, чтобы сообщество было открытым и соответствовало правилам программы.