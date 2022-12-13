В ДТП в Белгородской области с начала года погибли 10 детей

По состоянию на декабрь в Белгородской области известно о 102 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате аварий 10 несовершеннолетних погибли, а 110 получили травмы.
В 55 случаях в момент аварии несовершеннолетние находились в транспорте. При этом среди пострадавших есть 43 пассажира в возрасте до 12 лет. Госавтоинспекторы отмечают, что с начала года белгородцы допустили более 8 тыс. нарушений правил перевозки несовершеннолетних.
Что касается других аварий, то ранее в Белгороде водитель Lexus подрезал Nissan Terrano, спровоцировал аварию и поспешно сбежал, оставив машину. В результате ДТП пострадала только 55-летняя пассажирка второй иномарки.