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В ДТП в Белгородской области с начала года погибли 10 детей

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Всего в регионе зафиксировали 102 аварии, в которых погибли или пострадали дети до 16 лет, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. В более чем половине случаев несовершеннолетние были пассажирами.
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ДТП

По состоянию на декабрь в Белгородской области известно о 102 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате аварий 10 несовершеннолетних погибли, а 110 получили травмы.

В 55 случаях в момент аварии несовершеннолетние находились в транспорте. При этом среди пострадавших есть 43 пассажира в возрасте до 12 лет. Госавтоинспекторы отмечают, что с начала года белгородцы допустили более 8 тыс. нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

Что касается других аварий, то ранее в Белгороде водитель Lexus подрезал Nissan Terrano, спровоцировал аварию и поспешно сбежал, оставив машину. В результате ДТП пострадала только 55-летняя пассажирка второй иномарки.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#ДТП#Погибшие#Пострадавшие#Дети#Гибдд
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