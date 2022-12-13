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В Белгородскую область приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Сегодня, 07:33
Фото: deti.gov.ru
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова — уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка. О её прибытии в регион рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

13 декабря в Белгородскую область с рабочей поездкой прибыла детский омбудсмен Мария Львова-Белова. О деталях её визита глава региона Вячеслав Гладков обещал сообщить позже.

Губернатор добавил, что важно, когда чиновники федерального уровня приезжают в Белгородскую область. «…мы получаем дополнительную возможность решения тех проблем, тех вопросов, которые ставите перед нами вы, дорогие друзья», — отметил глава региона.

Конкретные вопросы, которые будут обсуждать стороны, пока неизвестны.

Мария Львова-Белова является детским омбудсменом с октября 2021 года. 

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Мария Львова-Белова#Вячеслав Гладков#Детский омбудсмен#Уполномоченный по правам ребёнка#Рабочая поездка
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