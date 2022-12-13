В Белгородскую область приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова

13 декабря в Белгородскую область с рабочей поездкой прибыла детский омбудсмен Мария Львова-Белова. О деталях её визита глава региона Вячеслав Гладков обещал сообщить позже.
Губернатор добавил, что важно, когда чиновники федерального уровня приезжают в Белгородскую область. «…мы получаем дополнительную возможность решения тех проблем, тех вопросов, которые ставите перед нами вы, дорогие друзья», — отметил глава региона.
Конкретные вопросы, которые будут обсуждать стороны, пока неизвестны.
Мария Львова-Белова является детским омбудсменом с октября 2021 года.