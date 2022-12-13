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В Белгородской области с начала года нашли 31 бешеное животное

Сегодня, 15:09
Фото: 1MI
С января поступило 158 проб от особей с подозрением на бешенство. Подтвердили заболевание в 31 случае: у диких животных, кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота. В прошлом году бешенство выявили у 12 животных, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего за год в регионе провели 158 исследований на выявление бешенства у животных. Подтвердили факт заражения в 31 случае: 11 — у диких животных, семь — среди кошек, четыре — у собак, девять — среди мелкого и крупного скота.

Бешенство животных зарегистрировали на территории Белгорода и 13 районов: в Алексеевском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском горокругах, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Краснояружском, Красногвардейском, Прохоровском районах. Больше всего заражений пришлось на январь, сентябрь и октябрь.

Специалисты предупреждают, что бешенство — это неизлечимое заболевания, его клиническое развитие приводит к смерти. Заразиться можно через укус больного животного или при попадании его слюны в руки. Также сотрудники отдела вирусологии просят владельцев питомцев проводить профилактическую вакцину против бешенства.

В этом  году в Белгородской области нашли девять диких животных с бешенством. В их число вошли лисы, лоси, олень, енотовидная собака и косули.

В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Бешенство#Животные
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