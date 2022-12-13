В Белгородской области с начала года нашли 31 бешеное животное

Всего за год в регионе провели 158 исследований на выявление бешенства у животных. Подтвердили факт заражения в 31 случае: 11 — у диких животных, семь — среди кошек, четыре — у собак, девять — среди мелкого и крупного скота.
Бешенство животных зарегистрировали на территории Белгорода и 13 районов: в Алексеевском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском горокругах, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Краснояружском, Красногвардейском, Прохоровском районах. Больше всего заражений пришлось на январь, сентябрь и октябрь.
Специалисты предупреждают, что бешенство — это неизлечимое заболевания, его клиническое развитие приводит к смерти. Заразиться можно через укус больного животного или при попадании его слюны в руки. Также сотрудники отдела вирусологии просят владельцев питомцев проводить профилактическую вакцину против бешенства.
В этом году в Белгородской области нашли девять диких животных с бешенством. В их число вошли лисы, лоси, олень, енотовидная собака и косули.