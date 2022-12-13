В Белгородской области появятся четыре центра дневного пребывания детей-инвалидов

Как отметила Львова-Белова, глава региона Вячеслав Гладков захотел принять участие в поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Благодаря этому в Белгородской области появятся в четырёх муниципалитетах центры дневного пребывания.
Это места, куда родители смогут на несколько часов привести своих детей для того, чтобы выдохнуть. Это постоянное напряжение, когда ты находишься 24/7 с тяжёлым ребёнком. Такие ситуации приводят либо к болезни родителей и скорой кончине, либо к попаданию детей в социальные учреждения.
Мария Львова-Белова
Гладков отметил, что встречался с семьями, где есть дети с особенностями развития.
Первое, что звучит: «Родители устают». Нередко распадаются браки. Когда мама остаётся одна с этой проблемой, конечно, ей тяжело. Когда поступило предложение создать один центр — почему один? У нас есть Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебекино — большие города. Наверное, пилот нужно распространить сразу там, где живёт большое количество людей, а потом уже смотреть.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что Белгородской области нужно техническое задание и компетенции в части подготовки.
Для этого не нужно строить большие дома, достаточно только определиться с помещением, отработать с врачами, педагогами и регламентом. Думаю, что проект успешно реализуем в 2023 году.
Вячеслав Гладков
Львова-Белова добавила, что в центрах будет несколько форматов в зависимости от потребности.
Мы проанализируем на тех территориях, где они будут работать, что наиболее актуально. Это может быть формат детского сада для совсем маленьких, когда можно будет привести ребёнка на несколько часов. С детьми будут заниматься специалисты, дети будут между собой общаться. Есть формат для школьников и формат для взрослых ребят с инвалидностью. Там они могут развивать мастерские, обучаться чему-то новому.
Мария Львова-Белова
В целом в центрах будет осуществляться присмотр и уход за детьми на несколько часов с возможностью отдыха родителей.