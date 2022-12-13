В Белгородской области 42 спортсмена получили стипендии губернатора

Именные стипендии губернатора в номинации «Спорт» получили дети, достигшие особых успехов. В течение всего учебного года ребята будут получать по 5000 рублей в месяц. Без поощрения не оказались и тренеры спортсменов: им разово выплатят премию в размере 50 тысяч рублей.