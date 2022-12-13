В Белгородской области 42 спортсмена получили стипендии губернатора

Именные стипендии губернатора в номинации «Спорт» получили дети, достигшие особых успехов. В течение всего учебного года ребята будут получать по 5000 рублей в месяц. Без поощрения не оказались и тренеры спортсменов: им разово выплатят премию в размере 50 тысяч рублей.
Стипендии губернатора Белгородской области назначаются детям, которые отличились в образовании, спорте, культуре и других областях, победителям конкурсов межрегионального, всероссийского или международного уровня.
В Белгородской области ранее 20 студентам назначили стипендии, которые придумали социальные проекты. Выплаты они будут получать на протяжении 2022-2023 учебного года.