Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородской области 42 спортсмена получили стипендии губернатора

Сегодня, 14:39
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Церемония состоялась в областном центре. Вячеслав Гладков вручил награды и поздравил спортсменов и их тренеров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Именные стипендии губернатора в номинации «Спорт» получили дети, достигшие особых успехов. В течение всего учебного года ребята будут получать по 5000 рублей в месяц. Без поощрения не оказались и тренеры спортсменов: им разово выплатят премию в размере 50 тысяч рублей.

Стипендии губернатора Белгородской области назначаются детям, которые отличились в образовании, спорте, культуре и других областях, победителям конкурсов межрегионального, всероссийского или международного уровня.

В Белгородской области ранее 20 студентам назначили стипендии, которые придумали социальные проекты. Выплаты они будут получать на протяжении 2022-2023 учебного года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Молодым белгородцам вручат губернаторские стипендии за социальные проекты
Узнать подробнее
Читайте также:
На 20 губернаторских стипендий претендуют 80 молодых белгородцевБелгородским студентам вручат именные стипендии от мэра в размере 5 тыс. рублейСпортсменов наградят персональными стипендиями губернатора Белгородской области
#София Чугай#Общество#Белгородская область#Награждение#Стипендии#Дети#Спорт#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны
Сегодня, 11:26
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Сегодня, 12:12
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
Сегодня, 07:19
В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО
Сегодня, 12:00
У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства
Сегодня, 09:32