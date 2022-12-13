В Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тысяч сухпайков

Сухие пайки в последние недели стали одной из главных тем для белгородцев. Интересуются ими даже те, кому паёк не положен.
Напомним, в Белгородской области сухпайки теперь выдают студентам колледжей и школьникам, которые вынужденно учатся дистанционно. В сухпаёк льготников включают завтрак и обед, остальные дети получают бесплатно только завтрак — как и во время посещения школы.
В Белгородском районе количество выданных пайков достигло уже больше 18 тысяч.
«На сегодняшний день мы выдали больше 18 тысяч таких пайков», — заявил глава района Владимир Перцев.