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В Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тысяч сухпайков

Сегодня, 17:13
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев.

Сухие пайки в последние недели стали одной из главных тем для белгородцев. Интересуются ими даже те, кому паёк не положен.

Напомним, в Белгородской области сухпайки теперь выдают студентам колледжей и школьникам, которые вынужденно учатся дистанционно. В сухпаёк льготников включают завтрак и обед, остальные дети получают бесплатно только завтрак — как и во время посещения школы.

В Белгородском районе количество выданных пайков достигло уже больше 18 тысяч.

«На сегодняшний день мы выдали больше 18 тысяч таких пайков», — заявил глава района Владимир Перцев.

Белгородским учащимся могут сократить объёмы сухпайков
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#Общество#Белгородский район#Владимир перцев#Сухпайки#Дети#Дистант#Кристина Семенчук
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