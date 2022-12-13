В Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тысяч сухпайков

Напомним, в Белгородской области сухпайки теперь выдают студентам колледжей и школьникам, которые вынужденно учатся дистанционно. В сухпаёк льготников включают завтрак и обед, остальные дети получают бесплатно только завтрак — как и во время посещения школы.