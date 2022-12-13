Укрытия в Старом Осколе не привязаны к пропискам жителей

Наталья Репина попросила главу назвать адрес помещения, где можно ей переждать опасность в случае чрезвычайной ситуации.
Андрей Чесноков пояснил землячке, которая живет в юго-западной части города, что система укрытий в Старооскольском округе сформирована без персональной привязки к пропискам жителей.
Укрытия оборудовали в подвалах домов, пригодных для этого. Разместили их также в торговых центрах, паркингах, спортивных комплексах и образовательных учреждениях согласно заключений специальной комиссии. Все актуальные адреса занесли на интерактивную карту и опубликовали ее пару дней назад. Посмотреть данные можно в нашей публикации по ссылке.
Карта — в открытом доступе. Каждый можно посмотреть информацию и выбрать близкое к своему адресу место. Уточнить сведения можно и в управляющих компаниях. Они полностью владеют обстановкой и сейчас завершают оформление навигации к данным точкам.
«Если на вашем подъезде схема и указательные таблички еще не размещены, то в данный момент происходит согласование с ответственными структурами и службами. Всё появится чуть позже», — добавил Андрей Чесноков.