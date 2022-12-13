Укрытия в Старом Осколе не привязаны к пропискам жителей

Укрытия оборудовали в подвалах домов, пригодных для этого. Разместили их также в торговых центрах, паркингах, спортивных комплексах и образовательных учреждениях согласно заключений специальной комиссии. Все актуальные адреса занесли на интерактивную карту и опубликовали ее пару дней назад. Посмотреть данные можно в нашей публикации по ссылке.