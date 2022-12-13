У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у 46-летнего жителя Чернянки конфисковали иномарку за то, что он пьяным сел за руль. Ранее его лишили водительских прав на два года и 10 месяцев, но наказание не помогло мужчине исправиться.