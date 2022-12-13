У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства

В России статью 104.1. УК РФ дополнили новой нормой, предусматривающей конфискацию транспорта по некоторым основаниям. Нововведения уже применяют в Белгородской области.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у 46-летнего жителя Чернянки конфисковали иномарку за то, что он пьяным сел за руль. Ранее его лишили водительских прав на два года и 10 месяцев, но наказание не помогло мужчине исправиться.
Нарушителя остановили 30 сентября в Новом Осколе. Автоинспекторы заметили, что у мужчины имеются признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался.
Интересно, что жителя региона 10 сентября осудили за повторное пьяное вождение. Его лишили прав и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Против белгородца снова возбудили уголовное дело.
У мужчины отобрали автомобиль и отправили его на спецстоянку. Сам водитель сядет в тюрьму на год.
В УМВД пояснили, что конфискация авто и обращение его в доход государства — новая мера в законодательстве. Она направлена на предупреждение рецидива подобных преступлений.
Транспортные средства забрали и у других белгородцев. Так, у водителя «ИЖ Юпитер – 4» конфисковали мотоцикл. Мужчину признали виновным в повторном пьяном вождении. А Октябрьский районный суд Белгорода в целях обеспечения приговора в части возможной конфискации имущества постановил наложить арест на BMW белгородки. Стоимость машины составила более 2 млн рублей.