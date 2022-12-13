Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

У белгородцев начали конфисковывать машины по новой норме законодательства

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
В текущем году в РФ дополнили статью о конфискации имущества. Теперь транспорт у граждан могут конфисковывать по нескольким основаниям. В Белгородской области уже зафиксировали несколько случаев, когда пришлось применить новую норму.

В России статью 104.1. УК РФ дополнили новой нормой, предусматривающей конфискацию транспорта по некоторым основаниям. Нововведения уже применяют в Белгородской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у 46-летнего жителя Чернянки конфисковали иномарку за то, что он пьяным сел за руль. Ранее его лишили водительских прав на два года и 10 месяцев, но наказание не помогло мужчине исправиться.

Нарушителя остановили 30 сентября в Новом Осколе. Автоинспекторы заметили, что у мужчины имеются признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался.

Интересно, что жителя региона 10 сентября осудили за повторное пьяное вождение. Его лишили прав и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Против белгородца снова возбудили уголовное дело.

У мужчины отобрали автомобиль и отправили его на спецстоянку. Сам водитель сядет в тюрьму на год.

В УМВД пояснили, что конфискация авто и обращение его в доход государства — новая мера в законодательстве. Она направлена на предупреждение рецидива подобных преступлений.

Транспортные средства забрали и у других белгородцев. Так, у водителя «ИЖ Юпитер – 4» конфисковали мотоцикл. Мужчину признали виновным в повторном пьяном вождении. А Октябрьский районный суд Белгорода в целях обеспечения приговора в части возможной конфискации имущества постановил наложить арест на BMW белгородки. Стоимость машины составила более 2 млн рублей. 

Дурная привычка: пьяный иностранец пытался подкупить белгородского полицейского
Узнать подробнее
Читайте также:
По вине пьяных водителей на дорогах Белгородской области погибли 24 человекаДвое пьяных белгородцев силой забрали у водителя такси, но попали в ДТПГде в Белгородской области будут искать пьяных водителей
#Наталья Корявых#Происшествия#Пьяный водитель#Белгородская область#Нововведение#Конфискация#Транспорт
Подпишитесь
Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны
Сегодня, 11:26
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Сегодня, 12:12
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
Сегодня, 07:19
В Белгородской области почтили память пятерых погибших участников СВО
Сегодня, 12:00